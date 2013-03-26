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Fıstıklı Ve Cevizli Mengen Usulü Tekir

Fıstıklı Ve Cevizli Mengen Usulü Tekir
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg tekir

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çay bardağı ceviz içi

2-3 adet Meksika biberi

100 gram ayıklanmış karides

100 gram mantar

2 adet domates

5-6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çay bardağı kırmızı şarap veya su

Kekik, biberiye, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle balığı temizleyin ve kılçığını çıkarın. Bol suyla yıkayıp, süzülmesi için bir kenara alın. Tavaya aldığınız tereyağında dolmalık fıstık,ceviz içi ve Meksika biberini hafifçe soteleyin. Karides ve mantarı ilave edip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kıyılmış maydanoz, soya sosu, kekik, biberiye ve karabiber ekleyip, tüm malzemeyi şöyle bir çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın. Balığı güveç kabına yerleştirin. Üzerine sotelenmiş fıstıklı karışımı yayın ve şarap veya suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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