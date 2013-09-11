Folyoda Torik

Alüminyum ?folyoyu fırın tepsisine serip, üzerini 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Ardından yuvarlak kesilmiş domatesleri dizin. Üzerine bütün balıkları yerleştirin. Balıkların üzerine halka halka doğranmış soğanları yerleştirin. Doğranmış taze fesleğen, maydanoz, dereotu, defne yaprağı, mantar ve siyah zeytinleri soğanların üzerine ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, son olarak kalan 2 kaşık zeytinyağını gezdirin. Folyoyu kapatıp, 25 dakika fırında pişirin. Servis yapın.