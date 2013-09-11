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Folyoda Torik

Folyoda Torik
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet torik fileto

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy domates

1'er adet soğan ve kırmızı biber

Yarımşar demet taze fesleğen, maydanoz, dereotu

1 adet defne yaprağı

100 gram mantar

1 çorba kaşığı doğranmış siyah zeytin, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Alüminyum ?folyoyu fırın tepsisine serip, üzerini 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Ardından yuvarlak kesilmiş domatesleri dizin. Üzerine bütün balıkları yerleştirin. Balıkların üzerine halka halka doğranmış soğanları yerleştirin. Doğranmış taze fesleğen, maydanoz, dereotu, defne yaprağı, mantar ve siyah zeytinleri soğanların üzerine ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, son olarak kalan 2 kaşık zeytinyağını gezdirin. Folyoyu kapatıp, 25 dakika fırında pişirin. Servis yapın.
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