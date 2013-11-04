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Fransız Usülü Krep Bohçasında Deniz Mahsulleri Kerevit Sos İle

Fransız Usülü Krep Bohçasında Deniz Mahsulleri Kerevit Sos İle
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep hamuru için:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Bir buçuk su bardağı un, tuz

Harç için:

1 adet küp doğranmış soğan

2 diş kıyılmış sarımsak

50 gram tereyağı

150 gram küp doğranmış somon

150 gram küp doğranmış levrek

150 gram küçük boy karides

100 gram kerevit

1 çay bardağı beyaz şarap

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yarım demet kıyılmış dereotu

Tuz

Kerevit sos için:

200 gram kerevit

1 adet piyazlık doğranmış soğan

2 diş dövülmüş sarımsak

50 gram tereyağı

2 adet defne yaprağı

1 çay bardağı kırmızı şarap

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

Bir buçuk çorba kaşığı krema, tuz

Bağlamak için: Pırasa yaprakları

YAPILIŞI

1 KREP için süt, yumurta, zeytinyağı, un ve tuzu karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Karışım bitene dek işlemi tekrarlayın. 2 Harç için soğan ve sarımsağı tereyağında soteleyin. Somon, levrek, karides ve kerevit ekleyip sotelemeye devam edin. Şarap, krema, karabiber ve tuz ilave edip, kısık ateşte 5-6 dakika pişmeye bırakın. Dereotu ekleyip karıştırın.3 Kerevit sos için kerevit kabukları, soğan ve sarımsağı tencereye alıp tereyağında soteleyin. Şarap ekleyip, karıştırarak alkolünü uçurun. Ayrı bir yerde un ve salçayı kavurup, tencereye ekleyin. Toz şeker, su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ekleyip, kısık ateşte domates çorbası kıvamına gelene kadar pişirin. Süzüp yeniden tencereye alın. Krema ekleyip ocaktan alın. 4 Bir adet krebi düz bir zemine yayın. Ortasına hazırladığınız harçtan 2 çorba kaşığı yerleştirin. Kenarlarını ortada toplayıp, sıcak suda dinlendirilmiş soğan veya
pırasa yaprağı ile bağlayın. Kalan krep ve harca aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 4 dakika ısıtıp, sıcak servis yapın.
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