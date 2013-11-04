Fransız Usülü Krep Bohçasında Deniz Mahsulleri Kerevit Sos İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep hamuru için:
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir buçuk su bardağı un, tuz
Harç için:
1 adet küp doğranmış soğan
2 diş kıyılmış sarımsak
50 gram tereyağı
150 gram küp doğranmış somon
150 gram küp doğranmış levrek
150 gram küçük boy karides
100 gram kerevit
1 çay bardağı beyaz şarap
1 su bardağı krema
1 tatlı kaşığı tane karabiber
Yarım demet kıyılmış dereotu
Tuz
Kerevit sos için:
200 gram kerevit
1 adet piyazlık doğranmış soğan
2 diş dövülmüş sarımsak
50 gram tereyağı
2 adet defne yaprağı
1 çay bardağı kırmızı şarap
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
Bir buçuk çorba kaşığı krema, tuz
Bağlamak için: Pırasa yaprakları
YAPILIŞI
1 KREP için süt, yumurta, zeytinyağı, un ve tuzu karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Karışım bitene dek işlemi tekrarlayın. 2 Harç için soğan ve sarımsağı tereyağında soteleyin. Somon, levrek, karides ve kerevit ekleyip sotelemeye devam edin. Şarap, krema, karabiber ve tuz ilave edip, kısık ateşte 5-6 dakika pişmeye bırakın. Dereotu ekleyip karıştırın.3 Kerevit sos için kerevit kabukları, soğan ve sarımsağı tencereye alıp tereyağında soteleyin. Şarap ekleyip, karıştırarak alkolünü uçurun. Ayrı bir yerde un ve salçayı kavurup, tencereye ekleyin. Toz şeker, su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ekleyip, kısık ateşte domates çorbası kıvamına gelene kadar pişirin. Süzüp yeniden tencereye alın. Krema ekleyip ocaktan alın. 4 Bir adet krebi düz bir zemine yayın. Ortasına hazırladığınız harçtan 2 çorba kaşığı yerleştirin. Kenarlarını ortada toplayıp, sıcak suda dinlendirilmiş soğan veya
pırasa yaprağı ile bağlayın. Kalan krep ve harca aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 4 dakika ısıtıp, sıcak servis yapın.