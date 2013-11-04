Fransız Usülü Krep Bohçasında Deniz Mahsulleri Kerevit Sos İle

pırasa yaprağı ile bağlayın. Kalan krep ve harca aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 4 dakika ısıtıp, sıcak servis yapın.

1 KREP için süt, yumurta, zeytinyağı, un ve tuzu karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Karışım bitene dek işlemi tekrarlayın. 2 Harç için soğan ve sarımsağı tereyağında soteleyin. Somon, levrek, karides ve kerevit ekleyip sotelemeye devam edin. Şarap, krema, karabiber ve tuz ilave edip, kısık ateşte 5-6 dakika pişmeye bırakın. Dereotu ekleyip karıştırın.3 Kerevit sos için kerevit kabukları, soğan ve sarımsağı tencereye alıp tereyağında soteleyin. Şarap ekleyip, karıştırarak alkolünü uçurun. Ayrı bir yerde un ve salçayı kavurup, tencereye ekleyin. Toz şeker, su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ekleyip, kısık ateşte domates çorbası kıvamına gelene kadar pişirin. Süzüp yeniden tencereye alın. Krema ekleyip ocaktan alın. 4 Bir adet krebi düz bir zemine yayın. Ortasına hazırladığınız harçtan 2 çorba kaşığı yerleştirin. Kenarlarını ortada toplayıp, sıcak suda dinlendirilmiş soğan veya