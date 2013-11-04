Fransız Usulü Levrek

Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet levrek fileto



(her biri ortalama 800 gramlık)



200 gram mantar



1 adet sarı biber



1 adet kırmızı biber



1 adet yeşil biber



100 gram tereyağı



3 adet küp doğranmış domates



2 adet defne yaprağı



3-4 parça damla sakızı



1 su bardağı beyaz şarap veya



şampanya



İki buçuk su bardağı krema



1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber



3'er dal kıyılmış nane ve dereotu



3 dal maydanoz



1 tatlı kaşığı tuz