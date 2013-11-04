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Fransız Usulü Levrek

Fransız Usulü Levrek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet levrek fileto

(her biri ortalama 800 gramlık)

200 gram mantar

1 adet sarı biber

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

100 gram tereyağı

3 adet küp doğranmış domates

2 adet defne yaprağı

3-4 parça damla sakızı

1 su bardağı beyaz şarap veya

şampanya

İki buçuk su bardağı krema

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

3'er dal kıyılmış nane ve dereotu

3 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Doğranmış mantar, sarı, kırmızı ve yeşil biberi tereyağının yarısında soteleyip, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine domates, defne yaprağı ve damla sakızı ilave edin. Balıkları yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, kalan
tereyağında önlü arkalı pişirin. Daha sonra sebzelerin bulunduğu fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine beyaz şarap ve krema gezdirin. Karabiber ve tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine nane, dereotu ve maydanoz serpiştirip servis yapın.
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