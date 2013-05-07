Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı tavada kızdırıp, pirzolaları önlü arkalı, yaklaşık 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yağlı pişirme kağıdına sarıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişmeye bırakın. Sos için, ayrı bir yerde kalan 2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırıp, kıyılmış taze soğanı 2 dakika soteleyin. İkiye bölünmüş mantarları ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış frenk maydanozu ekleyip ocaktan alın. Pirzolayı fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sosu gezdirip servis yapın.