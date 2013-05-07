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Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola

Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet dana pirzola

4 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 dal taze soğan

325 gram mantar

4-5 dal frenk maydanozu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı tavada kızdırıp, pirzolaları önlü arkalı, yaklaşık 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yağlı pişirme kağıdına sarıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişmeye bırakın. Sos için, ayrı bir yerde kalan 2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırıp, kıyılmış taze soğanı 2 dakika soteleyin. İkiye bölünmüş mantarları ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış frenk maydanozu ekleyip ocaktan alın. Pirzolayı fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sosu gezdirip servis yapın.
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