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Gevrek Kalamarli Arpa Şehriye

Gevrek Kalamarli Arpa Şehriye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet pırasa

1 çay kaşığı dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış soğan

3 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı tavuk suyu

100 gram shitake mantar

4 adet kalamar

100 gram tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım su bardağı küp kesilmiş domates

Taze fesleğen yaprakları

Tuz

Karabiber

Üzerine:

Rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

1 Pırasayı parmak uzunluğunda kesin. 2 Ardından kibrit çöpü kalınlığı ve uzunluğunda kıyın (jülyen kesim). 3 Mantarları ortadan ikiye kesin. 4 Temizlenmiş kalamarların uç kısımlarını yarım santim kalınlığında kesin. Kıyılmış soğanı, pırasayı ve dövülmüş sarımsağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağında hafifçe soteleyin. 5 3 su bardağı arpa şehriyeyi ekleyerek, 2 dakika daha kavurun. Tavuk suyunun yarısını ekleyin. Tavuk suyu hafifçe azalmaya başladığında kalan yarısını da yavaşça ilave ederek, 10 dakika harlı ateşte pişirin. 6 Ayrı bir tavada, çok az zeytinyağında ortadan ikiye kesilmiş mantarları soteleyin. Temizlenmiş kalamarları ızgarada arkalı önlü, üzerine hafifçe bastırarak, pişirin. Pişirdiğiniz arpa şehriyeli karışıma soğuk tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyene dek karıştırın. Rendelenmiş parmesan peyniri ve sotelenmiş mantarları ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Son olarak küp doğranmış domates ve kıyılmış fesleğeni ekleyin. Arpa şehriye ve shitake mantar risottosu'nu hafifçe derin tabaklara aktarın. Üzerine ızgarada pişirilmiş kalamarları yerleştirin. Fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serperek, servis yapın.
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