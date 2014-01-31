Greyfurt Ve Limon Soslu Kefal Buğulama

O rta boy tencerede, doğranmış soğanı, sarımsağı, dörde bölünmüş patates ve havuçları haşlayın. Balığı temizleyip, bütün olarak tenceredeki sebzelere ilave edin ve haşlayın. Sonrasında balığı tencereden alıp, kafasını ve kuyruğunu ayırdıktan sonra kılçıklarını temizleyin. Çukur bir tencerede greyfurt suyu, un, yumurta sarısı ve tuzu çırpın. Tencereyi ocağa alıp, hafifçe karıştırarak sosu pişirin. Arzuya göre haşlanmış kafa ve kuyruğu servis tabağına aktarın. Haşlanmış sebzeleri de servis tabağına aktarıp üzerine balığı koyun. Son olarak greyfurtlu sosu üzerine gezdirin. Nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.