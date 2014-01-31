DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Greyfurt Ve Limon Soslu Kefal Buğulama

Greyfurt Ve Limon Soslu Kefal Buğulama

Greyfurt Ve Limon Soslu Kefal Buğulama
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kefal

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet patates

1 adet havuç

4 adet greyfurtun suyu

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Tuz

nane yaprağı

YAPILIŞI

Orta boy tencerede, doğranmış soğanı, sarımsağı, dörde bölünmüş patates ve havuçları haşlayın. Balığı temizleyip, bütün olarak tenceredeki sebzelere ilave edin ve haşlayın. Sonrasında balığı tencereden alıp, kafasını ve kuyruğunu ayırdıktan sonra kılçıklarını temizleyin. Çukur bir tencerede greyfurt suyu, un, yumurta sarısı ve tuzu çırpın. Tencereyi ocağa alıp, hafifçe karıştırarak sosu pişirin. Arzuya göre haşlanmış kafa ve kuyruğu servis tabağına aktarın. Haşlanmış sebzeleri de servis tabağına aktarıp üzerine balığı koyun. Son olarak greyfurtlu sosu üzerine gezdirin. Nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN