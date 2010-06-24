Güllaç Katları Arasında Somon Tartar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet güllaç yaprağı
2 su bardağı süt
1 çorba kaşığı gülsuyu
Somon tartar için:
500 gram somon
Yeteri kadar tuz, karabiber
Avokado salatası için:
4 adet avokado
1 adet kırmızı soğan
5 yaprak kişniş
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Yeteri kadar tuz, karabiber
YAPILIŞI
Süt ve gül suyunu geniş ve derin bir kapta kaynatın. Güllacı iri parçalar halinde kırıp, ayrı ayrı kaynayan süte batırıp, çıkarın. Daha sonra güllaçları üst üste yerleştirin. Soğuması için buzdolabında dinlendirin. Somon tartar için somonu çok küçük parçalar halinde doğrayın. Tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Avokado salatası için avokadoları temizleyip, küp doğrayın. Derin bir kaseye alıp, içine yemeklik doğranmış soğan, kıyılmış kişniş yaprağı, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Su bardağı ağzıyla güllaçtan 2 parça çıkarın.
İki parça güllacın arasına somon tartar koyun. Üzerine avokado salatası yerleştirin. Güllaç ve diğer malzeme bitene kadar işleme devam edin. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.