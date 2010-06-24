Güllaç Katları Arasında Somon Tartar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve gül suyunu geniş ve derin bir kapta kaynatın. Güllacı iri parçalar halinde kırıp, ayrı ayrı kaynayan süte batırıp, çıkarın. Daha sonra güllaçları üst üste yerleştirin. Soğuması için buzdolabında dinlendirin. Somon tartar için somonu çok küçük parçalar halinde doğrayın. Tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Avokado salatası için avokadoları temizleyip, küp doğrayın. Derin bir kaseye alıp, içine yemeklik doğranmış soğan, kıyılmış kişniş yaprağı, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Su bardağı ağzıyla güllaçtan 2 parça çıkarın.

İki parça güllacın arasına somon tartar koyun. Üzerine avokado salatası yerleştirin. Güllaç ve diğer malzeme bitene kadar işleme devam edin. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.