DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Güllaç Katları Arasında Somon Tartar

Güllaç Katları Arasında Somon Tartar

Güllaç Katları Arasında Somon Tartar
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı gülsuyu



Somon tartar için:

500 gram somon

Yeteri kadar tuz, karabiber



Avokado salatası için:

4 adet avokado

1 adet kırmızı soğan

5 yaprak kişniş

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Yeteri kadar tuz, karabiber

YAPILIŞI

Süt ve gül suyunu geniş ve derin bir kapta kaynatın. Güllacı iri parçalar halinde kırıp, ayrı ayrı kaynayan süte batırıp, çıkarın. Daha sonra güllaçları üst üste yerleştirin. Soğuması için buzdolabında dinlendirin. Somon tartar için somonu çok küçük parçalar halinde doğrayın. Tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Avokado salatası için avokadoları temizleyip, küp doğrayın. Derin bir kaseye alıp, içine yemeklik doğranmış soğan, kıyılmış kişniş yaprağı, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Su bardağı ağzıyla güllaçtan 2 parça çıkarın.
İki parça güllacın arasına somon tartar koyun. Üzerine avokado salatası yerleştirin. Güllaç ve diğer malzeme bitene kadar işleme devam edin. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN