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Güveçte Balık

Güveçte Balık
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet mezgit,

1 çorba kaşığı tereyağı

5-6 adet mantar,

1 çorba kaşığı un

2 çay bardağı süt,

4 çorba kaşığı krema

1 adet çarliston biber

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Mezgiti una bulayın. Tereyağını eritip balığı kızartın ve güvece yerleştirin. Mantarları 2-3 parçaya bölüp güvece alın. Bu arada süt, krema ve unu çırpın. Tuz, karabiber ve minik doğranmış çarliston biberi de ekleyip balığın üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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