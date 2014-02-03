Güveçte Balık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet mezgit,
1 çorba kaşığı tereyağı
5-6 adet mantar,
1 çorba kaşığı un
2 çay bardağı süt,
4 çorba kaşığı krema
1 adet çarliston biber
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz,
karabiber
YAPILIŞI
Mezgiti una bulayın. Tereyağını eritip balığı kızartın ve güvece yerleştirin. Mantarları 2-3 parçaya bölüp güvece alın. Bu arada süt, krema ve unu çırpın. Tuz, karabiber ve minik doğranmış çarliston biberi de ekleyip balığın üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.