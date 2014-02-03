Güveçte Balık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mezgiti una bulayın. Tereyağını eritip balığı kızartın ve güvece yerleştirin. Mantarları 2-3 parçaya bölüp güvece alın. Bu arada süt, krema ve unu çırpın. Tuz, karabiber ve minik doğranmış çarliston biberi de ekleyip balığın üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.