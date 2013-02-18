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Sofra / Deniz Ürünleri / Güveçte Çinekop Yahni

Güveçte Çinekop Yahni

Güveçte Çinekop Yahni
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

5-6 adet sivri biber

2 diş sarımsak

10 adet mantar, 2 adet domates

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Çinekopları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. İçine kıyılmış soğan, sivri biber ve sarımsak ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Mantar ve kabuğu soyulup küp doğranmış domatesi ilave ederek, sotelemeye devam edin. Harcı güveç kabına yerleştirin ve üzerine balığı dizin. Tuz, karabiber ve pul biber serperek önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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