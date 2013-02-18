Güveçte Çinekop Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çinekopları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. İçine kıyılmış soğan, sivri biber ve sarımsak ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Mantar ve kabuğu soyulup küp doğranmış domatesi ilave ederek, sotelemeye devam edin. Harcı güveç kabına yerleştirin ve üzerine balığı dizin. Tuz, karabiber ve pul biber serperek önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.