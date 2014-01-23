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Güveçte Çipura

Güveçte Çipura
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çipura

3 çorba kaşığı soğan suyu

2 adet defne yaprağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet havuç

2 çorba kaşığı krema

2 adet domates

4 diş sarımsak

2 adet patates

4-5 dal maydanoz

Tuz

karabiber

pul biber

limon dilimleri

YAPILIŞI

Balıkları temizleyip iyice yıkayın. Orta kısımlarına bıçakla uzunlamasına çentik atın. Soğan suyu, sıvı yağ, tuz ve defne yaprağı ile bir kapta marine edin. Havuç, domates ve soğanı küp şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin. Havuç ve sarımsakları pembeleşene kadar kavurun. Soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Soğanlar renk değiştirmeye başladığında domatesleri ekleyin. Karışım suyunu çekmeye başladığında tuz, karabiber, pul-biber, kremayı ekleyip karıştırın ve tavayı ocaktan alın. iç malzemesini güveçlere paylaştırın. Balıkları karışımdan çıkartıp sosun üzerine yerleştirin. Kesik kısımlarına birer dilim limon yerleştirin. Patatesleri dilimleyip balıkların yanlarına dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Maydanozla süsleyip sıcak
olarak servis yapın.
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