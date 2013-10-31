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Sofra / Deniz Ürünleri / Güveçte Kalkan

Güveçte Kalkan

Güveçte Kalkan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

1 tatlı kaşığı tereyağı

2-3 çorba kaşığı soya sosu

2-3 çorba kaşığı krema

200 gram kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve ızgarada önlü arkalı pişirin. Orta büyüklükte bir güveç kabına
veya fırın tepsisine yerleştirin. Tereyağını bir tavaya koyup, soya sosu ve krema ilave edin. Krema kaynama
noktasına gelene kadar pişirin ve balığın üzerine gezdirin. Kaşar peynirini rendeleyin ve en üste serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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