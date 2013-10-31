Güveçte Kalkan

veya fırın tepsisine yerleştirin. Tereyağını bir tavaya koyup, soya sosu ve krema ilave edin. Krema kaynama

noktasına gelene kadar pişirin ve balığın üzerine gezdirin. Kaşar peynirini rendeleyin ve en üste serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve ızgarada önlü arkalı pişirin. Orta büyüklükte bir güveç kabına