Güveçte Palamut

Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates, sivri biber ve kıyılmış mantarı tavaya aldığınız sıvı yağda soteleyin. Su, tuz ve karabiber ilave ettikten sonra 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız domatesli sosu orta boy bir güvecin dibine yayın ve üzerine balığı yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.