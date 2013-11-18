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Sofra / Deniz Ürünleri / Güveçte Palamut

Güveçte Palamut

Güveçte Palamut
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet palamut

4 adet domates

4 adet kıyılmış sivri biber

10 adet konserve mantar

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates, sivri biber ve kıyılmış mantarı tavaya aldığınız sıvı yağda soteleyin. Su, tuz ve karabiber ilave ettikten sonra 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız domatesli sosu orta boy bir güvecin dibine yayın ve üzerine balığı yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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