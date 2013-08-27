Hamsi Böreği

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın ve fileto haline getirin. Una bulayıp kuyrukları tavanın içine, başları dışarı gelecek şekilde tavaya dizin. Üzerine sıvı yağ gezdirin. Bir tarafı kızarınca bir kapak ile ters çevirip diğer tarafını kızartın. Yumurtaları derin bir kase içinde iyice çırpın. İçine ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı balıkların üzerine döküp tavayı sallayın. 5 dakika pişirdikten sonra yeşil salata ile servis yapın.