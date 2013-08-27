DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Hamsi Böreği

Hamsi Böreği

Hamsi Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın ve fileto haline getirin. Una bulayıp kuyrukları tavanın içine, başları dışarı gelecek şekilde tavaya dizin. Üzerine sıvı yağ gezdirin. Bir tarafı kızarınca bir kapak ile ters çevirip diğer tarafını kızartın. Yumurtaları derin bir kase içinde iyice çırpın. İçine ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı balıkların üzerine döküp tavayı sallayın. 5 dakika pişirdikten sonra yeşil salata ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN