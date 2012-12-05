Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı alınmış hamsiyi yıkayıp, süzün. Kağıt havlu üzerinde fazla suyunu aldıktan sonra iri parçalar halinde doğrayın ve derin bir kaba alın. Kıyılmış maydanoz, taze soğan, pazı ve naneyi ilave edin. Mısır unu, un, tuz rabiber katın. Suyunu ilave malzemeyi karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ koyup, kızdırın. Harçtan tavanın yüzeyini kaplayacak kadar miktarı ayrı bir kaba alın ve içine 1 adet yumurta kırıp, karıştırın. Karışımı tavaya boşaltın ve önlü arkalı kızartın. Yumurta ekleyerek kalan harcı da aynı şekilde hazırlayın ve 4 adet hamsi çilihtası elde edin. Salatalıkla birlikte sıcak servis yapın.