Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg hamsi
Yarım demet maydanoz
3-4 dal taze soğan
5-6 adet pazı yaprağı
7-8 dal taze nane
Yarım su bardağı mısır unu
3/4 su bardağı un
1 su bardağı su
4 adet yumurta, tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvı yağ
Servis için: Salatalık
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve kılçığı alınmış hamsiyi yıkayıp, süzün. Kağıt havlu üzerinde fazla suyunu aldıktan sonra iri parçalar halinde doğrayın ve derin bir kaba alın. Kıyılmış maydanoz, taze soğan, pazı ve naneyi ilave edin. Mısır unu, un, tuz rabiber katın. Suyunu ilave malzemeyi karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ koyup, kızdırın. Harçtan tavanın yüzeyini kaplayacak kadar miktarı ayrı bir kaba alın ve içine 1 adet yumurta kırıp, karıştırın. Karışımı tavaya boşaltın ve önlü arkalı kızartın. Yumurta ekleyerek kalan harcı da aynı şekilde hazırlayın ve 4 adet hamsi çilihtası elde edin. Salatalıkla birlikte sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu yemeğin özelliği, söğüş salatalıkla birlikte yenmesidir.