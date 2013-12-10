Hamsi Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kılçıkları ayıklanmış hamsiyi, soğanı, sarımsağı, maydanozu ve kuyruk yağını çok ince doğrayın. Bayat ekmekleri ıslatıp hamsili karışıma katın veya bu malzemeleri kıyma makinasında çekin. Bir kaba aktardığınız hamsili kıymanın içine yumurtaları, rendelenmiş kaşar peynirini, baharatların tümünü ve tuzu ilave edin. iyice karıştırarak yoğurun ve köfte kıvamına getirin. Bu karışımı 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Dolaptan çıkardıktan sonra köfte şekli verip ızgara veya yapışmaz yüzeyli tavada pişirin.