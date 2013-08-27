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Hamsi Krep

Hamsi Krep
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg Karadeniz hamsisi

1 çorba kaşığı tereyağ

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

10 adet mantar, tuz

Krep için:

5 adet yumurta

8 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt, tuz

Üzerine:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Krep için yumurtaları çırpın. Un, tuz ve sütü ilave ederek çırpma teli ile çırpmaya devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya karışımdan birer kepçe döküp krepleri hazırlayın. Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. İç malzemesi için tereyağında ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembeleşene dek kavurun. İnce kıyılmış domates ve mantarı ilave ederek, kısık ateşte malzemeler suyunu çekinceye kadar pişirin. Kuşbaşı şeklinde doğranmış hamsileri ekleyip 5 dakika daha pişirin. Kreplerin içine hamsili harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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