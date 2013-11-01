Hamsi Kuşu

Balığı ayıklayın. Kılçığını çıkarıp, yıkayın ve süzülmesi için süzgece koyun. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirip, bir kaba alın. Bir adet balığın içine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun. Üzerine ikinci bir hamsi kapatın. Hamsi ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız hamsi kuşlarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.