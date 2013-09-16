Hamsi Kuşu Dolması ve Çıtır Soğan Halkaları

Hamsileri yıkayıp kılçıklarını ayıklayın. Ekmekleri ıslatıp, sıkarak bir kaba alın. İçine dövülmüş sarmısak, ince çekilmiş ceviz, ince kıyılmış taze soğan, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ilave edip iç malzemeyi hazırlayın. İki adet hamsiyi parlak kısımları dışa ve kenarları üstüste gelecek şekilde avcunuzun içine alıp ortasına iç malzemeden bir kaşık koyun. Tekrar iki adet hamsiyle üzerini kapatıp avcunuzun içinde hafifçe sıkıp hamsilerin birbirine yapışmasını sağlayın. Bütün hamsileri aynı şekilde hazırlayıp önce una sonra çırpılmış yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın. Soğan halkaları için bira, un, sıvıyağ ve tuzu karıştırın. Yarım saat bekletin. Soğanları soyup halka şeklinde doğrayın. Dış kısmındaki dilimleri tek tek ayırın. Yumurta akına tuz ilave edip mikserle kar haline gelene kadar çırpın. Kar haline getirdiğiniz yumurta akını biralı karışıma ekleyin. Soğan halkalarını biralı karışıma bulayıp kızgın yağda kızartın. Halkaları hamsilerle birlikte sıcak olarak servis yapın.