Hamsi Kuşu Dolması ve Çıtır Soğan Halkaları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram hamsi,
1 çay bardağı un
1 adet yumurta
İçi için:
2 çorba kaşığı sarımsak
2 dilim ekmek
2 çorba kaşığı ceviz içi
1 adet limonun suyu
Yarım demet taze soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı,
tuz
Soğan halkaları için:
1 su bardağı bira
2 çorba kaşığı un,
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 yumurtanın akı,
3 adet tatlı beyaz soğan,
tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Hamsileri yıkayıp kılçıklarını ayıklayın. Ekmekleri ıslatıp, sıkarak bir kaba alın. içine dövülmüş sarımsak, ince çekilmiş ceviz, ince kıyılmış taze soğan, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ilave edip iç malzemeyi hazırlayın. iki adet hamsiyi parlak kısımları dışa gelecek şekilde avucunuzun içine alıp ortasına iç malzemeden bir kaşık koyun. Tekrar iki adet hamsiyle üzerini kapatıp avucunuzun içinde hafifçe sıkıp hamsilerin birbirine yapışmasını sağlayın. Bütün hamsileri aynı şekilde hazırlayıp önce una sonra çırpılmış yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın. Soğan halkaları için bira, un ve tuzu karıştırın. Yarım saat bekletin. Soğanları soyup halka şeklinde doğrayın. Dış kısmındaki dilimleri tek tek ayırın. Yumurta akına tuz ilave edip mikserle kar haline gelene kadar çırpın. Kar haline getirdiğiniz yumurta akını biralı karışıma ekleyin. Soğan halkalarını biralı karışıma bulayıp kızgın yağda kızartın. Halkaları hamsilerle birlikte sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kızarttığınız halkaları fırın teli üzerine dizerseniz hem yağları süzülür, hem de halkalar üstüste gelmediği için yumuşamaz.