Hamsi Kuşu Dolması ve Çıtır Soğan Halkaları

Sofra Tarifi

750 gram hamsi, 1 çay bardağı un 1 adet yumurta İçi için: 2 çorba kaşığı sarımsak 2 dilim ekmek 2 çorba kaşığı ceviz içi 1 adet limonun suyu Yarım demet taze soğan 1 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz Soğan halkaları için: 1 su bardağı bira 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1 yumurtanın akı, 3 adet tatlı beyaz soğan, tuz Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI