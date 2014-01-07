Hamsi Marin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsileri iyice yıkayıp süzmeye bırakın. Daha sonra bir tepsiye bir sıra hamsiyi dizin. Üzerine bolca deniz tuzu serpin. Bu işleme hamsiler bitene kadar devam edin. En üste bolca tuz serpin. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün hamsileri bol suda 6-7 kez yıkayıp tuzunu giderin. Bir süzgece alın. Hamsiler süzülürken sarımsakları ayıklayıp havanda dövün. Bir kasede çok azı ayrılmış yağlar ile salça, sarımsak, limon suyunu çırpın. İnce kıyılmış dereotunu ekleyin. 18-20 cm çapında kapaklı ve derin bir kaba ayrılan yağı alın. Hamsileri üzerine dizin. Sırasıyla salçalı yağ, elma kabuğu ve sıktığınız limonun dilimlenmiş kabuklarını koyun. Üstüne yine hamsi ve diğer malzemeden koyun. Bütün malzemeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Salçalı yağın kalanını da hamsilerin üzerine gezdirin. Dolapta 7-10 gün bekletin. Dilerseniz, ince kıyılmış maydanoza bulanmış haşlanmış patates, limon dilimleri ve yeşil salata ile servis yapabilirsiniz.