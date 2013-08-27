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Hamsi Omlet

Hamsi Omlet
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram Karadeniz hamsisi

6 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kızartmak için:

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Ayıklayıp kılçıklarını çıkardığınız hamsileri fileto haline getirin. Zeytinyağında kızarttığınız hamsileri kağıt havlu üzerine alarak yağının çekmesini sağlayın. Derin bir kasede yumurtaları çırpın. Hamsileri ilave edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız sıvı yağda hamsili karışımı dökerek pişirin. Bir kapak yardımıyla omleti ters çevirip diğer tarafını da pişirin. Sıcak servis yapın.
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