Hamsi Çıtçıt

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayın ve yıkayın. Suyunun süzülmesi için bir kenara alın. Ayıklanmış pırasa, taze soğan ve maydanozu incecik kıyın. Soğanı yemeklik doğrayın. Bütün sebzeleri derin bir kaba alıp, karıştırın. Sebzelerin yarısını yağlanmış bir tavanın içine yayın. Üzerine hamsiyi yerleştirin. Kalan sebzeyi de en üste yayıp, sirkeyi gezdirin. Ağzını bir kapakla kapatın ve kısık ateşte hamsi çıt çıt edene kadar pişirin (bu yüzden yemeğin adına

"hamsi çıt çıt" denmiştir). Sıcak olarak servis yapın.