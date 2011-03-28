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Hamsi Dolması

Hamsi Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

5 çorba kaşığı sıvı yağ

3 dal taze soğan

8-10 dal maydanoz

8-10 dal dereotu

1 su bardağı galeta unu

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

5-6 dal maydanoz

4-5 dilim limon

YAPILIŞI

Hamsiyi temizleyip kılçıklarını çıkarın. Dolmalık fıstıkları yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurup kenara alın. Bir tavaya 5 çorba kaşığı sıvı yağ koyup 10-12 adet hamsiyi kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın. Balıklar ılındığında blendere alıp üzerine dolmalık fıstık, iri kıyılmış taze soğan, maydanoz ve dereotunu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp blenderden geçirin. Bir adet balığı temizlenmiş kısmı üste gelecek şekilde, düz bir zemine alın. İçine hazırladığınız harçtan koyup üzerine bir balık daha koyun. Balık bitene kadar aynı işleme devam edin. Daha sonra balıkları galeta ununa bulayın. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp, fazla yağını almak için kağıt havluya çıkarın ve tuzlayın. Tabağa alıp, maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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