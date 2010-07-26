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Hamsi Köftesi

Hamsi Köftesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram hamsi

4 su bardağı su

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Tuz, kimyon, karabiber



Bulamak için: Galeta unu

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ayıklayıp kılçıklarını çıkardığınız hamsiyi haşlayın. Süzdükten sonra bir çatalla ezin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, soğan, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, tuz, kimyon ve karabiber ilave edip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun ortasında yuvarlayıp uzun köfteler hazırlayın. Köfteleri galeta ununa bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartın.

PÜF NOKTASI

Köfteleri istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.
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