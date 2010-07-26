Hamsi Köftesi

Sofra Tarifi

400 gram hamsi 4 su bardağı su 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri 1 adet rendelenmiş soğan Yarım demet maydanoz Yarım demet dereotu Tuz, kimyon, karabiber Bulamak için: Galeta unu Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ayıklayıp kılçıklarını çıkardığınız hamsiyi haşlayın. Süzdükten sonra bir çatalla ezin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, soğan, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, tuz, kimyon ve karabiber ilave edip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun ortasında yuvarlayıp uzun köfteler hazırlayın. Köfteleri galeta ununa bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartın.