Hamsi Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram hamsi
4 su bardağı su
150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Tuz, kimyon, karabiber
Bulamak için: Galeta unu
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Ayıklayıp kılçıklarını çıkardığınız hamsiyi haşlayın. Süzdükten sonra bir çatalla ezin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, soğan, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, tuz, kimyon ve karabiber ilave edip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun ortasında yuvarlayıp uzun köfteler hazırlayın. Köfteleri galeta ununa bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartın.
PÜF NOKTASI
Köfteleri istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.