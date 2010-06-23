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Hamsi Takırdatma

Hamsi Takırdatma
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

1'er adet patates,soğan,domates ve limon

3 adet sivri biber

2-3 dal defne yaprağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle hamsileri ayıklayın, yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Patates, soğan, domates ve limonu
halka doğrayın. Sivri biberi verev şeklinde kesin. Fırın tepsisini yağlayın. Önce patates üzerine soğanı dizin.
Ayıklanmış balığı yerleştirin. Domates, limon, biber ve defne yaprağını koyun. Tuz serptikten sonra üzerine su ve sıvıyağ gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Ocağın üzerine koyun. Tıkırdamaya başlayınca ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz bu yemeği önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirebilirsiniz.
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