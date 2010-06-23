Hamsi Takırdatma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamsileri ayıklayın, yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Patates, soğan, domates ve limonu

halka doğrayın. Sivri biberi verev şeklinde kesin. Fırın tepsisini yağlayın. Önce patates üzerine soğanı dizin.

Ayıklanmış balığı yerleştirin. Domates, limon, biber ve defne yaprağını koyun. Tuz serptikten sonra üzerine su ve sıvıyağ gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Ocağın üzerine koyun. Tıkırdamaya başlayınca ocaktan alın ve sıcak servis yapın.