Hamsiburger

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Haşlayıp suyunu süzdükten sonra çatalla ezin. İçine kuru ekmek içini elinizle ufalayın. Yumurta sarısı, ince kıyılmış maydanoz ve dereotu, tuz, kimyon, karabiber ekleyip yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp iri yuvarlak köfteler hazırlayın. Hazırladığınız köfteleri ızgara yapın. Domates ve soğanı halka şeklinde doğrayın. Hamburger ekmeğini ortadan kesin ve içine 1 adet köfte, 1 dilim domates, 1 dilim soğan, tekrar bir kat daha aynı şekilde malzemeleri yerleştirin. Diğer hamburger ekmeklerini de aynı şekilde hazırlayın.