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Hamsili Kaygana

Hamsili Kaygana
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

4 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı un

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Hamsileri, kılçıklarını çıkardıktan sonra bıçakla incecik doğrayın. Derin bir kapta 1 su bardağı unu ve yumurta sarılarını pütür kalmayacak şekilde çırpın. Hamsileri, yarım demet ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberi ilave edin. İyice karıştırın. Karışım çok kalın olduysa akıcılığını sağlamak için biraz su ekleyin. Karışımı, hafifçe yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya dökün. Kısık ateşte, katılaşana dek arkalı önlü pişirin. Sıcak servis yapın.
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