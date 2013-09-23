Hamsili Kaygana

Hamsileri, kılçıklarını çıkardıktan sonra bıçakla incecik doğrayın. Derin bir kapta 1 su bardağı unu ve yumurta sarılarını pütür kalmayacak şekilde çırpın. Hamsileri, yarım demet ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberi ilave edin. İyice karıştırın. Karışım çok kalın olduysa akıcılığını sağlamak için biraz su ekleyin. Karışımı, hafifçe yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya dökün. Kısık ateşte, katılaşana dek arkalı önlü pişirin. Sıcak servis yapın.