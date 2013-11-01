Hamsili Mısır Ekmeği

Hamsiyi ayıklayıp, kılçığını çıkardıktan sonra yıkayıp, süzgece alın. Derin bir kaba mısır unu, süt ve suyu koyup, pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. Un, toz şeker, karbonat ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve yarısını yağlanmış orta büyüklükte bir fırın tepsisine boşaltın. Hamsiyi tepsideki hamurun üzerine dizin ve kalan hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.