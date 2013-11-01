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Hamsili Mısır Ekmeği

Hamsili Mısır Ekmeği
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket (10 gram) karbonat

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayıp, kılçığını çıkardıktan sonra yıkayıp, süzgece alın. Derin bir kaba mısır unu, süt ve suyu koyup, pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. Un, toz şeker, karbonat ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve yarısını yağlanmış orta büyüklükte bir fırın tepsisine boşaltın. Hamsiyi tepsideki hamurun üzerine dizin ve kalan hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.
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