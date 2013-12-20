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Hamsili Pilav

Hamsili Pilav
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kılçıkları temizlenmiş hamsi

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Yeteri kadar mısır unu



Süslemek için:

1 adet havuç

1 adet salatalık

3-4 dal maydanoz

YAPILIŞI

TereyağI ve zeytinyağını tencereye alıp kızdırın. İnce kıyılmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce dolmalık fıstıkları da ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci tencereye ilave edip beyazlaşana kadar kavurun. Daha önceden suda beklettiğiniz kuş üzümlerini, tarçını, toz şekeri, karabiberi ve tuzu ekleyin. Pirincin üzerini geçecek kadar sıcak su koyup tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Altını kapatıp üzerine bir kağıt havlu koyarak 10 dakika dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli geniş bir tavayı az yağla yağlayın. Hamsileri mısır ununa bulayıp iç tarafları üstte kalacak şekilde tavaya yerleştirin (hamsiler, tavanın kenarlarını da kaplamalı). Üzerine pilavın yarısını döküp düzeltin. Pilavın üzerine bir sıra hamsi dizip kalan pilavı üzerine ekleyin. En üste de bir sıra hamsi dizip ocağa oturtun. Altta kalan hamsiler pişince bir kapak yardımı ile ters düz ederek üstteki hamsileri de kızartın. Servis tabağına alıp maydanoz yaprakları ve dilimlenmiş havuçla süsleyin. Dilimleyip servis yapın.
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