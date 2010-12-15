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Sofra / Deniz Ürünleri / Hamsili Köfte

Hamsili Köfte

Hamsili Köfte
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • RİZE
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tuzlanmış hamsi

1 bağ taze soğan

1 demet pazı

İki buçuk su bardağı mısır unu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet yumurta

Karabiber



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamsileri suda bekletip tuzunu çıkartın. Kılçıklarını ayıklayıp, bir avuç mısır unuyla küçük küçük didikleyin. Bir kaba ince doğranmış taze soğanın yeşil yapraklarını ve yine ince doğranmış pazıyı aktarın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz döküp iyice yoğurun. Ardından suyla yıkayıp tuzunu akıtın ve iyice sıkın. Yoğurma kabına alıp üzerine didiklenmiş hamsileri, mısır unu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, yumurta ve karabiberi ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfte şekli verin. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın.
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