Hamsili Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsileri suda bekletip tuzunu çıkartın. Kılçıklarını ayıklayıp, bir avuç mısır unuyla küçük küçük didikleyin. Bir kaba ince doğranmış taze soğanın yeşil yapraklarını ve yine ince doğranmış pazıyı aktarın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz döküp iyice yoğurun. Ardından suyla yıkayıp tuzunu akıtın ve iyice sıkın. Yoğurma kabına alıp üzerine didiklenmiş hamsileri, mısır unu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, yumurta ve karabiberi ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfte şekli verin. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın.