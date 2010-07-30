Hamurda Balık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Deniz levreğini iyice yıkadıktan sonra bir kenara alın. Hamuru hazırlamak için yaş mayayı ılık su ve 4-5 kaşık unla birlikte yoğurup hamur haline getirin ve dinlenmeye bırakın. Sonrasında hamur kulak memesi kıvamına gelene dek un ekleyerek yoğurun. Tuzu, karabiberi, naneyi ve zeytinyağını da ekledikten sonra levreği hamurun ortasına yerleştirip, hamuru kapatın. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra 175 derece fırında hamur kızarıncaya dek pişirin.