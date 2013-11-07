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Sofra / Deniz Ürünleri / Hardal Soslu Karides

Hardal Soslu Karides

Hardal Soslu Karides
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram haşlanmış karides

1 tatlı kaşığı hardal

3-4 çorba kaşığı mayonez

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı konyak

Üzerine:

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde hardal, mayonez ve zeytinyağını karıştırın. Daha sonra içine sirke ve limon suyunu ilave edin. Akışkan bir sos elde edene kadar iyice karıştırın. Karidesi konyakla birlikte sosa ilave edin ve tekrar karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.
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