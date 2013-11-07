Hardal Soslu Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram haşlanmış karides
1 tatlı kaşığı hardal
3-4 çorba kaşığı mayonez
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı sirke
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı konyak
Üzerine:
Yarım demet maydanoz
YAPILIŞI
Derin bir kabın içinde hardal, mayonez ve zeytinyağını karıştırın. Daha sonra içine sirke ve limon suyunu ilave edin. Akışkan bir sos elde edene kadar iyice karıştırın. Karidesi konyakla birlikte sosa ilave edin ve tekrar karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.