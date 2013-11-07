Hardal Soslu Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde hardal, mayonez ve zeytinyağını karıştırın. Daha sonra içine sirke ve limon suyunu ilave edin. Akışkan bir sos elde edene kadar iyice karıştırın. Karidesi konyakla birlikte sosa ilave edin ve tekrar karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.