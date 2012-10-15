Hardal Soslu Palamut Fırın

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış balığın suyunu süzdükten sonra iri küpler halinde doğrayın. Orta büyüklükte bir güveç kabına yerleştirin. Kabak ve patatesi küp doğradıktan sonra bir kenara alın. Diğer yandan bir kapta hardal, wasabi sos, kıyılmış taze soğan, krema, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırın. Kabak ve patatesi ilave edip, tüm malzemeyi harmanlayarak balığın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.