Hardal Soslu Palamut Fırın

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy palamut
1'er adet kabak ve patates
1 çorba kaşığı hardal
1 çay kaşığı wasabi sos
2-3 dal taze soğanın yeşil kısımları
1 çay bardağı krema
Tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış balığın suyunu süzdükten sonra iri küpler halinde doğrayın. Orta büyüklükte bir güveç kabına yerleştirin. Kabak ve patatesi küp doğradıktan sonra bir kenara alın. Diğer yandan bir kapta hardal, wasabi sos, kıyılmış taze soğan, krema, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırın. Kabak ve patatesi ilave edip, tüm malzemeyi harmanlayarak balığın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Oldukça acı olan wasabi sosu büyük marketlerde bulabilirsiniz