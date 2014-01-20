Harissa Soslu Deniz Tarağı,Yeşil Zeytin ve Peynir Salatası ile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet büyük deniz tarağı
3 çorba kaşığı tereyağı
Harissa sosu için:
1 adet kırmızı dolmalık biber (fırınlanmış ve soyulmuş)
8 adet cin biber (tohumlu)
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı kimyon tohumu
1 çorba kaşığı kişniş tohumu
1 çay bardağı zeytinyağı
Yeşil zeytin salatası için:
12 adet yeşil zeytin
1 demet nane
1 demet maydanoz
1 demet kişniş
1 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
Yarım limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Yeşil zeytin salatası için zeytinleri dilimleyin. Kıyılmış, nane, maydanoz ve kişnişle karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Harissa sos için kırmızı dolmalık biberi fırınlayıp kabuğunu soyun. Diğer malzemelerle birlikte blendırdan geçirip püre haline getirin. Genişçe bir tavayı iyice kızdırın. Tereyağını eritip deniz taraklarını kızartın. Servis tabağına 3 çorba kaşığı harissa sosu gezdirin. Sosun üzerine deniz taraklarını ve yeşil zeytin salatasını yerleştirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.