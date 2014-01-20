Harissa Soslu Deniz Tarağı,Yeşil Zeytin ve Peynir Salatası ile

Yeşil zeytin salatası için zeytinleri dilimleyin. Kıyılmış, nane, maydanoz ve kişnişle karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Harissa sos için kırmızı dolmalık biberi fırınlayıp kabuğunu soyun. Diğer malzemelerle birlikte blendırdan geçirip püre haline getirin. Genişçe bir tavayı iyice kızdırın. Tereyağını eritip deniz taraklarını kızartın. Servis tabağına 3 çorba kaşığı harissa sosu gezdirin. Sosun üzerine deniz taraklarını ve yeşil zeytin salatasını yerleştirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.