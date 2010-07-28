Havuçlu ve Mantarlı Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip halka doğrayın. Mantarları ve kırmızı biberi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp havuçları yarı yarıya yumuşayana kadar sote edin. Üzerine mantar ve kırmızı biberi ilave edin. Mantar suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine karides, tuz ve pul biber ilave edin. Karidesler pişince ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.