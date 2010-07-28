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Havuçlu ve Mantarlı Karides

Havuçlu ve Mantarlı Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram dondurulmuş karides

3 adet orta boy havuç

10 adet mantar

1 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

5 dal dereotu

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip halka doğrayın. Mantarları ve kırmızı biberi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp havuçları yarı yarıya yumuşayana kadar sote edin. Üzerine mantar ve kırmızı biberi ilave edin. Mantar suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine karides, tuz ve pul biber ilave edin. Karidesler pişince ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.
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