Hellim Peynirli Kuru Domatesli Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket hellim peyniri
500 gram karides
5 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tereyağı
10 adet kurutulmuş domates
5 dal taze kişniş
Tuz,
karabiber,
toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Kuru domatesleri dörde bölüp sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Üzerine küp doğranmış hellim peynirini ilave edin ve kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını başka bir tavaya alıp, üzerine karides, kurutulmuş domates, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ekleyip birlikte soteleyin. Ocaktan alıp, üzerine kızarmış hellim peyniri ve yapraklarına ayrılmış kişniş ilave ettikten sonra servis yapın.