Hellim Peynirli Kuru Domatesli Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru domatesleri dörde bölüp sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Üzerine küp doğranmış hellim peynirini ilave edin ve kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını başka bir tavaya alıp, üzerine karides, kurutulmuş domates, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ekleyip birlikte soteleyin. Ocaktan alıp, üzerine kızarmış hellim peyniri ve yapraklarına ayrılmış kişniş ilave ettikten sonra servis yapın.