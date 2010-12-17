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İncir Yaprağında Hamsi Buğulama

İncir Yaprağında Hamsi Buğulama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • RİZE
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 adet büyük boy incir yaprağı

2 adet soğan

1 kg hamsi

1 adet domates

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI

Öncelikle 5-6 adet büyük boy incir yapraklarını, bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yayvan bir tencereye dizin. İçine halka doğranmış 1 adet soğanı yayarak koyun. Soğanın üzerine, kılçığı çıkarılmış hamsilerin yarısını dizin. Domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. Artan 1 adet soğanı doğrayıp, tuzla ovun ve domatesle birlikte bir kaba aktarın. Üzerine yarım demet ince kıyılmış maydanozu, tuz, karabiber ve kekiği ekleyip, malzemeyi karıştırın. Karışımı tenceredeki hamsilerin üzerine yayın. Bu karışımın üzerini de kalan hamsilerle örtün. Üzerlerine zeytinyağını gezdirin. Son olarak kenarlardan sarkan incir yapraklarını içe doğru katlayıp, hamsili malzemenin üzerini kapatın. Tencereye yarım bardak su ilave edip, kısık ateşte pişirin. Servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu yemeğin incir yaprağı ile pişirilmesinin nedeni, yaprağın hoş aromasının hamsilere özel bir tat kazandırmasıdır.
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