İncir Yaprağında Hamsi Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle 5-6 adet büyük boy incir yapraklarını, bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yayvan bir tencereye dizin. İçine halka doğranmış 1 adet soğanı yayarak koyun. Soğanın üzerine, kılçığı çıkarılmış hamsilerin yarısını dizin. Domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. Artan 1 adet soğanı doğrayıp, tuzla ovun ve domatesle birlikte bir kaba aktarın. Üzerine yarım demet ince kıyılmış maydanozu, tuz, karabiber ve kekiği ekleyip, malzemeyi karıştırın. Karışımı tenceredeki hamsilerin üzerine yayın. Bu karışımın üzerini de kalan hamsilerle örtün. Üzerlerine zeytinyağını gezdirin. Son olarak kenarlardan sarkan incir yapraklarını içe doğru katlayıp, hamsili malzemenin üzerini kapatın. Tencereye yarım bardak su ilave edip, kısık ateşte pişirin. Servis yapın.