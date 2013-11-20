Ispanak Yatağında Somon

Somonu bir kaba alıp üzerine beyaz şarap ve zeytinyağı gezdirin. Tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsak sürü

birkaç saat bu şekilde marine edin. Ispanakları ayıklayıp, iyice yıkayın. Ardından da zeytinyağıyla birlikte yapışmaz yüzeyli bir tencereye alın. Ispanaklar suyunu çekene kadar soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp rondodan geçirin. Marine ettiğiniz somonu ızgarada pişirin. Ispanağı servis tabağına alın. Üzerine pişen somonu yerleştirip servis yapın.