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Ispanak Yatağında Somon

Ispanak Yatağında Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram somon

2 diş sarımsak

2-3 çorba kaşığı beyaz şarap

Tuz

Karabiber

250 gram ıspanak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Somonu bir kaba alıp üzerine beyaz şarap ve zeytinyağı gezdirin. Tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsak sürü
birkaç saat bu şekilde marine edin. Ispanakları ayıklayıp, iyice yıkayın. Ardından da zeytinyağıyla birlikte yapışmaz yüzeyli bir tencereye alın. Ispanaklar suyunu çekene kadar soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp rondodan geçirin. Marine ettiğiniz somonu ızgarada pişirin. Ispanağı servis tabağına alın. Üzerine pişen somonu yerleştirip servis yapın.
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