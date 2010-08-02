Ispanak Yaprağında Rulo Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkların kılçığını çıkarıp kuyruğuna kadar ortadan ikiye kesin. Birinci kısmın içine dilimlenmiş somon füme koyup rulo şeklinde sarın. Diğer yanda ince kıyılmış ıspanak yaprağını sarımsakla birlikte 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun. Balığın ikinci kısmına da ıspanak koyup rulo yapın. Diğer balığa da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kendi suyuyla birlikte sıcak olarak servis yapın.