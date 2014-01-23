Ispanaklı Mezgit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mısırözü yağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsağı bu yağda kavurun. Pul biber ve karabiberi katın. Mezgiti ayıklayın. Filetosunu çıkardıktan sonra, soğanlarla 1-2 dakika çevirin. Fırına dayanıklı bir kabın içine alın. ince kıyılmış ıspanağı ilave edin. Başka bir kapta beşamel sos için light süt ve yumurta sarısını çırpın. Unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Sostan 2 çorba kaşığı ıspanağın içine katıp, 1-2 dakika kavurun. Bu karışımı balığın üzerine boşaltın. Kalan beşamel sosu ıspanağın üzerine dökün. En üste de, rendelenmiş diyet kaşar peynirini serpin. Daha önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.