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Ispanaklı Mezgit

Ispanaklı Mezgit
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı mısırözü yağı

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Pul biber

Karabiber

1 adet mezgit

300 gram ıspanak

1 çay bardağı rendelenmiş diyet kaşar peyniri

Beşamel sos:

1 su bardağı light süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı kepekli un

YAPILIŞI

Mısırözü yağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsağı bu yağda kavurun. Pul biber ve karabiberi katın. Mezgiti ayıklayın. Filetosunu çıkardıktan sonra, soğanlarla 1-2 dakika çevirin. Fırına dayanıklı bir kabın içine alın. ince kıyılmış ıspanağı ilave edin. Başka bir kapta beşamel sos için light süt ve yumurta sarısını çırpın. Unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Sostan 2 çorba kaşığı ıspanağın içine katıp, 1-2 dakika kavurun. Bu karışımı balığın üzerine boşaltın. Kalan beşamel sosu ıspanağın üzerine dökün. En üste de, rendelenmiş diyet kaşar peynirini serpin. Daha önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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