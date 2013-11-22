Ispanaklı Somon

küp doğranmış soğan ve rendelenmiş zencefili soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip, yumuşayana dek karıştırın. Küp doğranmış domates ilave edin. İrice doğranmış ıspanak katıp, 5 dakika pişirin. Somonları ıspanaklı harcın üzerine yerleştirin. Nane ve pul biber serpin. Limon suyu ve su ekleyip, tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Üzerine krema gezdirip servis yapın.

Somonların üzerlerine tuz ve karabiber serpip, 5 dakika dinlendirin. Sıvı yağı geniş bir tencereye alıp,