Ispanaklı Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim somon
4 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 çay kaşığı zencefil
1 adet havuç
1 adet domates
300 gram ıspanak
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı su
1 su bardağı krema
1 tatlı kaşığı karabiber
tuz
YAPILIŞI
Somonların üzerlerine tuz ve karabiber serpip, 5 dakika dinlendirin. Sıvı yağı geniş bir tencereye alıp,
küp doğranmış soğan ve rendelenmiş zencefili soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip, yumuşayana dek karıştırın. Küp doğranmış domates ilave edin. İrice doğranmış ıspanak katıp, 5 dakika pişirin. Somonları ıspanaklı harcın üzerine yerleştirin. Nane ve pul biber serpin. Limon suyu ve su ekleyip, tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Üzerine krema gezdirip servis yapın.