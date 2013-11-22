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Ispanaklı Somon

Ispanaklı Somon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim somon

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 çay kaşığı zencefil

1 adet havuç

1 adet domates

300 gram ıspanak

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet limonun suyu

1 çay bardağı su

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı karabiber

tuz

YAPILIŞI

Somonların üzerlerine tuz ve karabiber serpip, 5 dakika dinlendirin. Sıvı yağı geniş bir tencereye alıp,
küp doğranmış soğan ve rendelenmiş zencefili soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip, yumuşayana dek karıştırın. Küp doğranmış domates ilave edin. İrice doğranmış ıspanak katıp, 5 dakika pişirin. Somonları ıspanaklı harcın üzerine yerleştirin. Nane ve pul biber serpin. Limon suyu ve su ekleyip, tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Üzerine krema gezdirip servis yapın.
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