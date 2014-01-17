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Ispanaklı Somon Köftesi

Ispanaklı Somon Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram somon balığı (fileto)

500 gram ıspanak yaprağı

4 adet yumurta

2 adet patates

2 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

karabiber

1 adet limon

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Haşlamış olduğunuz patateslerin kabuklarını soyup bir çatal yardımıyla iyice ezin. Somonu robotta kıydıktan sonra bir kaba alın, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Ezilmiş patatesleri katıp köfte kıvamına gelene kadar yoğurun. Elinizi una bulayıp bu köfte harcından hamburger köftesi büyüklüğünde tombul köfteler yapın. Una buladığınız köfteleri 2 saat buzdolabında bekletin. Derin bir tavada kızdırdığınız yağda köftelerin her iki tarafını da 3'er dakika kızartın. Yıkamış olduğunuz ıspanak yapraklarını 1 su bardağı tuzlu kaynar suda 2 dakika haşlayın. Köfteleri ıspanak yapraklarına sarın ve bir tabağa alın. Bir tencerede 2 su bardağı su kaynatıp içine sirke ve bir tutam tuz atın. Yumurtaları suya kırıp beyazı pişinceye kadar 3 dakika pişirin. Pişmiş yumurtaları kevgir yardımıyla süzerek sudan çıkarın ve köftelerin üzerine koyun. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip ıspanak yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyin.

PÜF NOKTASI

Ispanak yerine pazı yaprakları da kullanabilirsiniz.
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