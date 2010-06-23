İspanyol Soslu Hamsi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsileri ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın ve bol suyla yıkayın. Süzülmesi için bir kenara alın. Karideslerin baş ve kuyruk kısmını atıp, ortada kalan kabuk kısmını ayırın. Kabukları iyice kuruttuktan sonra ufalayıp, un haline getirin ve derin bir kaba alın. Un, soda, süt, yumurta, tuz ve karabiber ekleyip, tüm malzemeyi çırpın. Hamsileri bu sosa bulayıp, kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.