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İspanyol Soslu Hamsi

İspanyol Soslu Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

250 gram kabuklu karides

250 gram un

1 şişe soda

1 kahve fincanı süt

2 adet yumurta

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamsileri ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın ve bol suyla yıkayın. Süzülmesi için bir kenara alın. Karideslerin baş ve kuyruk kısmını atıp, ortada kalan kabuk kısmını ayırın. Kabukları iyice kuruttuktan sonra ufalayıp, un haline getirin ve derin bir kaba alın. Un, soda, süt, yumurta, tuz ve karabiber ekleyip, tüm malzemeyi çırpın. Hamsileri bu sosa bulayıp, kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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