İstanbul Usülü Lüfer Izgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet lüfer
4 adet defne yaprağı
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 kadeh (sulandırılmış) rakı
Servis için:
2 adet büyük boy domates
1 adet kırmızı soğan
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Lüferleri temizleyip fırına dayanıklı cam bir kaba yerleştirin. Aralarına defne yaprağı koyun. Ayrıbir yerde zeytinyağı ile rakıyı karıştırıp, balıkların üzerine gezdirin. Buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Balıkları ızgarada önlü arkalı pişirin. Dilimlenmiş domates, soğan ve kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.