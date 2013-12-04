İstanbul Usülü Lüfer Izgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lüferleri temizleyip fırına dayanıklı cam bir kaba yerleştirin. Aralarına defne yaprağı koyun. Ayrıbir yerde zeytinyağı ile rakıyı karıştırıp, balıkların üzerine gezdirin. Buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Balıkları ızgarada önlü arkalı pişirin. Dilimlenmiş domates, soğan ve kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.