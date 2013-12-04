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Sofra / Deniz Ürünleri / İstanbul Usülü Lüfer Izgara

İstanbul Usülü Lüfer Izgara

İstanbul Usülü Lüfer Izgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet lüfer

4 adet defne yaprağı

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kadeh (sulandırılmış) rakı

Servis için:

2 adet büyük boy domates

1 adet kırmızı soğan

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Lüferleri temizleyip fırına dayanıklı cam bir kaba yerleştirin. Aralarına defne yaprağı koyun. Ayrıbir yerde zeytinyağı ile rakıyı karıştırıp, balıkların üzerine gezdirin. Buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Balıkları ızgarada önlü arkalı pişirin. Dilimlenmiş domates, soğan ve kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
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