İstavrit Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, kılçıklarını çıkardıktan sonra yıkayın ve bir kenara alın. Kırmızı biber, mantar, sarımsak, taze soğan, maydanoz ve dereotunu kıyın. Derin bir kaba alıp, karıştırın. Kaşar peyniri, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kimyon ilave edin. 1 adet balığın üzerine, hazırladığınız iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve 1 adet balığı üzerine kapatın. Balık ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Zeytinyağı ile yağladığınız tepsiye dolmaları dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından almaya yakın üzerine ufak parçalar halinde kestiğiniz tereyağını koyun. 1-2 dakika daha fırında tuttuktan sonra çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.