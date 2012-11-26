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İstavrit Dolması

İstavrit Dolması
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg istavrit

1 adet kırmızı biber

4-5 adet mantar, 3-4 diş sarımsak

8-10 dal taze soğan

Yarımşar demet maydanoz ve dereotu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, kılçıklarını çıkardıktan sonra yıkayın ve bir kenara alın. Kırmızı biber, mantar, sarımsak, taze soğan, maydanoz ve dereotunu kıyın. Derin bir kaba alıp, karıştırın. Kaşar peyniri, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kimyon ilave edin. 1 adet balığın üzerine, hazırladığınız iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve 1 adet balığı üzerine kapatın. Balık ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Zeytinyağı ile yağladığınız tepsiye dolmaları dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından almaya yakın üzerine ufak parçalar halinde kestiğiniz tereyağını koyun. 1-2 dakika daha fırında tuttuktan sonra çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.
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