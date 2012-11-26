İstavrit Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle balıkları ayıklayıp , yıkayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. İçine rendelenmiş soğan ve sarımsak, kıyılmış mantar, sivri ile kırmızı biber, maydanoz, dereotu, küp doğranmış domates katın. Tüm malzemeyi iyice kavurun. Soya sosu, karabiber ve pul biber ilave ettikten sonra ocağın altını kapatın. Mantarlı malzemenin yarısını güveç kabının dibine yayın. Üzerine balıkları dizin ve kalan malzemeyi boşaltın. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.