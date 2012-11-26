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Sofra / Deniz Ürünleri / İstavrit Güveç

İstavrit Güveç

İstavrit Güveç
  • 5 Kişilik
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg istavrit

150 gram tereyağı

2 adet soğan

3-4 diş sarımsak

6-7 adet mantar

3 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

8-10 dal dereotu

4 adet domates

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Öncelikle balıkları ayıklayıp , yıkayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. İçine rendelenmiş soğan ve sarımsak, kıyılmış mantar, sivri ile kırmızı biber, maydanoz, dereotu, küp doğranmış domates katın. Tüm malzemeyi iyice kavurun. Soya sosu, karabiber ve pul biber ilave ettikten sonra ocağın altını kapatın. Mantarlı malzemenin yarısını güveç kabının dibine yayın. Üzerine balıkları dizin ve kalan malzemeyi boşaltın. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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