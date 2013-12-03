İstavrit Güveç

suyunu süzün ve kuşbaşı doğrayın. Tereyağı, kıyılmış sivri biber ve sarımsağı geniş bir tavaya alıp, kısık

ateşte 5 dakika soteleyin. İçine kabukları soyulup, kuşbaşı doğranmış domates ve kıyılmış mantarı ilave

edin. Tahta bir kaşıkla ara sıra karıştırarak 5-6 dakika daha pişirin. Tavayı ateşten alıp, balık, tuz ve baharatları ekleyin. Pişen karışımı geniş bir güvece koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini

ekleyerek önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

İstavritlerİ temizledikten sonra orta ve sırt kılçıklarını çıkararak fileto haline getirin. Daha sonra yıkayıp,