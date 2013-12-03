İstavrit Güveç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
16 adet istavrit
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet sivri biber
1 diş sarımsak
2 adet domates
4 adet mantar
1 çay kaşığı toz
kırmızıbiber
2 tepeleme çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Pul biber
Karabiber
YAPILIŞI
İstavritlerİ temizledikten sonra orta ve sırt kılçıklarını çıkararak fileto haline getirin. Daha sonra yıkayıp,
suyunu süzün ve kuşbaşı doğrayın. Tereyağı, kıyılmış sivri biber ve sarımsağı geniş bir tavaya alıp, kısık
ateşte 5 dakika soteleyin. İçine kabukları soyulup, kuşbaşı doğranmış domates ve kıyılmış mantarı ilave
edin. Tahta bir kaşıkla ara sıra karıştırarak 5-6 dakika daha pişirin. Tavayı ateşten alıp, balık, tuz ve baharatları ekleyin. Pişen karışımı geniş bir güvece koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini
ekleyerek önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15-20 dakika pişirin.