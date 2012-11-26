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İstavrit Kavurma

İstavrit Kavurma
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg istavrit, 50 gram tereyağı

3 adet küçük boy patates, 3 adet soğan

6-7 diş sarımsak, 2 adet kırmızı biber

4-5 adet sivri biber

1 adet defne yaprağı, 3 adet domates

1 çorba kaşığı soya sosu

Karabiber, pul biber, kekik



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış balıkları iri parçalara ayırın. Patatesleri soyup irice doğrayın ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. İçine kıyılmış soğan, sarımsak, kırmızı biber, sivri biber ve defne yaprağı katıp, iyice kavurun. Balığı ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kızarmış patates, iri küpler halinde doğranmış domates, soya sosu, karabiber, pul biber ve kekik ilave ettikten sonra tüm malzemeyi şöyle bir karıştırıp, ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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