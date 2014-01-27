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İstavrit Mantı

İstavrit Mantı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 kişilik

200 gram istavrit

4 adet taze soğan

8 dal maydanoz

8 dal dereotu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 adet yufka

Üzeri için:

250 gram yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Balıkların kılçığını ve derisini ayırın. Derin bir kase içine aldığınız balığı çatalla iyice ezin. ‹nce kıyılmış taze soğan, maydanoz, dereotu ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Karabiber ve tuzunu katın. Bütün malzemeyi yoğurun. Yufkayı düz bir zemin üzerine yayın. Bir su bardağının ağzı ile yufkadan yuvarlak parçalar kesin. Her bir parçanın içine hazırladığınız harçtan koyun ve yufkanın ağzını torba büzer gibi büzün. Hazırladığınız mantıları yağlanmış bir güvece dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine yoğurt dökün. Bir tavada kızdırdığınız pul biberli tereyağını yoğurdun üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz yoğurda 2 diş dövülmüş sarmısak katabilirsiniz.
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